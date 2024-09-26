賴清德準備打仗？賴士葆：太過火美國會約束

藍委賴士葆接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月26日電（記者 張嘉文）賴清德下午將主持“全社會防衛韌性委員會”首次會議，是否已在全力準備打仗？中國國民黨籍“立委”賴士葆向中評社表示，因為賴清德認為衹有備戰才能避戰，所以態勢很明顯，就是準備打仗，可是其實還有對話這一條路可以降低戰爭風險，且是最有效的，但賴就只想用對抗來獲取政治利益。



賴士葆認為，美國當然希望台灣積極備戰，但並不希望兩岸真的打仗，也不想和中國大陸撕破臉，所以如果賴清德太過火，相信美方會有所約束。



媒體報導，今天下午登場的“全社會防衛韌性委員會”，賴清德認為不能只是紙上談兵，因此，該委員會的階段核心目標是以小規模“無劇本演練”進行驗證；同時要讓台灣社會跳脫在重大災害發生時“軍管民”的傳統觀念，轉變為“民幫軍”，先自救、關心社區，行有餘力再支援軍方的行動。



賴士葆接受中評社訪問時對此表示，賴清德一再強調，衹有備戰才能避戰，實際上除了備戰以外，還有一個方法就是對話，這是降低戰爭風險最有效的方式，但賴顯然完全不想和大陸對話，也找不到方法對話。



賴士葆說，賴清德這些動作部署，一方面也是美國要求必須積極備戰，要買更多武器、“國防”預算增加，全民動員等等。可是美國不會樂見賴清德做得太過火，或者是太過挑釁，美國現在正面臨總統大選的關鍵時刻，對於中國是希望鬥而不破了，競爭之下不會引發全面衝突，不想撕破臉，所以美方在適當時機，是會賴清德有所約束。



談到政府往打仗方向去全面準備，是否該揭露相關訊息讓民眾知道，賴士葆認為，這些備戰的態勢就很清楚了，只是“賴政府”沒有明講，另外也是認知作戰的一環，因為如果沒有跟進他們的腳步，民進黨會將反對的意見標籤成投降派，變成在洗腦全台灣人民，大家都起來準備打仗。



賴士葆認為，賴清德執政狀況下，兩岸看起來對話這條路是走死了，硬著頭皮要往前衝，如此下來要付出的代價就是全台人民一起承擔。