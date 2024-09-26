翁柏宗遭爆買海鮮找廣電媒體買單　還壓新聞

民眾黨委員黃國昌20日質詢時爆料，NCC代理主委翁柏宗過年贈送他人的高價海鮮，是由廣電媒體公司買單。（照片：民眾黨提供） 中評社台北9月26日電／台灣民眾黨籍“立委”黃國昌20日質詢時爆料，通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗過年準備新台幣41000元的高價海鮮送人，居然是由廣電媒體公司買單。黃國昌25日在政論節目再加碼爆料，有電視台記者去訪問當事者魚販，魚販也承認是廣電媒體買的，沒想到新聞卻被“長官”抽稿，“因為被翁柏宗申訴”。對此，中國國民黨籍“立委”賴士葆今天受訪時表示，這赤裸裸公家單位吃案，媒體調查天經地義，怎麼可以只因為涉己新聞，就要求撤新聞。



賴士葆說，這有一點類似吃案，跟自己有關係的新聞就把它抽掉，代理主委可以做這種事情嗎？這是赤裸裸公家單位吃案，怎麼可以因為媒體要報導跟他有關的事情，被踢爆海鮮找別人付錢，就要人家把新聞撤掉。



賴士葆表示，如果廠商買單屬實，會牽扯到貪瀆問題，也有可能偽造文書的問題，單據沒有如實報，還接受廠商饋贈，這是違法中的違法。



賴士葆強調，媒體調查天經地義，如果翁柏宗真的是拿特別費買海鮮，那沒話講，但如果不是他出的錢，要別人買單，就有問題。



至於民眾黨上周五開議抗議翁柏宗是“綠媒小弟”，賴士葆說，翁柏宗硬要闖NCC主委這關，看起來就是有綠媒老闆大力支持，那當然是綠媒小弟。若他真的坐上主委的位子，他一定會好好對待綠委，NCC獨立行使職權就被破壞掉了。