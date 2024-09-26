韓國瑜首次主導雙十慶典　府前畫滿滿藍色

10月雙十慶典進入倒數階段，府前已在搭建活動舞台。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北9月26日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院”韓國瑜循例兼任雙十節慶典籌備委員會主委，“總統府”前也已開始搭設雙十慶典舞台，主色調採象徵國民黨的藍色，至於雙十英文翻譯也是“R.O.C. National Day Celebration”，而非過去民進黨政府使用的“Taiwan National Day”。



韓國瑜出任籌備委員會主委後，特別指示今年雙十要凸顯“中華民國”元素，包括日前揭露的雙十節主視覺Logo再現梅花，主視覺Logo以及相關雙十紀念品配色，也都採用青天白日旗的紅藍白為主色調。



近期台灣“總統府”前廣場也已開始搭雙十節慶典主舞台，主舞台色系並非採用象徵喜慶的紅色，而是滿滿的藍色，一眼看上去，難免讓人直接聯想到國民黨。而雙十英文翻譯也是“R.O.C. National Day Celebration”，而非過去民進黨政府使用的“Taiwan National Day”，可見相關籌備工作確實貫徹了韓國瑜的理念，凸顯“中華民國”元素。



韓國瑜先前主持雙十節籌備委員會會議時指出，在他出生的年代，每到10月10日，家家戶戶從南到北無不喜氣洋洋，每家每戶都掛著“國旗”，雙十節的歡樂氛圍印象非常深刻。可是這個氣氛好像已慢慢淡化一段期間了，他期望大家一起努力透過今年的雙十節活動，再次喚醒民眾對雙十節榮耀與感動的感覺。