基隆市罷樑民調：40%不同意、25%同意

因應大雨可能釀災，基隆市長謝國樑上午坐鎮災變中心坐鎮。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月26日電／綠營發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑將在10月13日投票，罷免門檻為7萬6979票。TVBS民調中心26日發佈《基隆市長罷免案民調》顯示，有40%基隆市民表示會投不同意罷免，高於25%會投同意罷免。



民調指出，有九成的基隆市民知道10月13日將舉行罷免的投票。進一步詢問民眾會投同意罷免？還是不同意罷免？還是不會去投票？結果顯示，有40%表示會投不同意罷免，高於25%會投同意罷免，另外有22%不會去投票，13%尚未決定。與8月初罷免連署書完成查對，確定將舉行罷免投票時相較，同意罷免的比例沒有變化，不同意罷免的比例增加了6個百分點，不去投票的比例減少了一成多，未決定的比例則增加6個百分點。



民調交叉分析顯示，一定會去投票的民眾，有62%會投不同意，增加5個百分點，明顯高於38%同意；可能會去投票的民眾，有65%會投不同意，增加一成以上，也明顯高於35%不同意；不一定會去投票的民眾，則有69%會投同意，高於31%不同意。顯示，不同意罷免的民眾，在藍營宣傳動員下，投票意願上升，也提高不同意票的比例。



將同不同意罷免與地區交叉分析顯示，所有地區的不同意比例皆高於同意。被視為罷免案導火線的東岸商場，所在的仁愛區，有34%民眾不同意罷免，較同意罷免的比例31%，略高3個百分點，是所有地區差距最小；七堵區有32%民眾同意罷免，同意的比例是所有地區最高，但仍低於38%不同意；暖暖區（38%：24%）與中正區（34%：18%）不同意罷免的比例，高於同意比例的一成五左右；中山區（41%：19%）、安樂區（43%：25%）與信義區（46%：26%）都有四成以上民眾不同意罷免，相較同意罷免的比例高出兩成左右，其中信義區有46%民眾不同意罷免，是所有地區比例最高。



基隆市民對謝國樑擔任市長以來的施政表現滿意度，與8月初的調查相較，略減少兩個百分點至42%（14%非常滿意，28%還算滿意），高於不滿意的35%（15%不太滿意，20%非常不滿意），另外21%沒有表示意見。整體而言，謝國樑的滿意度在這一個半月來沒有明顯變化。