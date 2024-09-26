謝龍介：宮廟若囤兵囤彈藥會成攻擊目標

國民黨籍立委謝龍介。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月26日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”謝龍介向中評社表示，賴清德講備戰才能避戰，但如果連宮廟等宗教場所都必須囤放彈藥，就讓宮廟失去了國際戰爭法的保護，讓這些原本可以庇護人民的場所成為軍事攻擊的目標，與避戰的用意背道而馳。沒有任何一個家庭可以承受戰爭的殘酷，大家應該追求和平。



賴清德26日主持全社會防衛韌性委員會的首次會議，同時綠營也在台灣推動聯大2758號決議不涉台灣等議題，是否會讓人擔心這是一邊備戰，一邊挑起戰端？更受矚目的是，多個重量級宗教團體受邀成為全社會防衛韌性委員會成員。



謝龍介表示，“中華民國”從到台灣來就一直在備戰，賴清德講備戰才能避戰，其實也沒把話講清楚，因為我們本來一路也都在備戰，但是如果為了增加所謂的韌性，還公開把教堂等宗教場所拿來當成據點，這個舉動是會帶來傷害的，因為一般來說，宗教信仰中心、醫院、學校在戰爭當中不能攻擊，如果攻擊的話，就違反國際上的“戰爭法”。



謝龍介指出，可是當你在這些地方囤兵、囤放彈藥，你就變成了軍事攻擊的目標，如果一下子就把這些宗教場所都納入，外界會覺得不甚理想，應該還有很大的改進空間。



謝龍介表示，現在國際上有人再提起2758號決議，2758號決議是處理“中華民國”與中華人民共和國在聯合國的代表問題，本來就和台灣地位無關。如果美國、日本、荷蘭、澳大利亞等能夠提案恢復“中華民國”席位並且獲得通過，那我們很樂觀其成。但如果只是提一個論述，好像添加柴火利用台灣成為對抗中國大陸的棋子，那大可不必操作這些。



謝龍介指出，區域的穩定是我們共同努力的，不要為了你們自己與中國大陸的對抗，就利用台灣成為棋子，這一點我們2350萬人都不能接受。



謝龍介表示，賴清德目前公開是說要藉由備戰來避戰，但是我們要點出的是，拿宗教場所當成囤放彈藥的據點，這與避戰的用意背道而馳，因為如果發生最不理想的狀況，當擦槍走火發生的時候，你反而讓這些原本可以庇護人民的場所成為軍事攻擊的目標。



謝龍介表示，大家追求的本來就是和平，沒有任何一個家庭可以承受戰爭的殘酷，大家可以看看中東的狀況，再看看俄烏戰爭，多少家庭家破人亡，多少年輕人在戰場上屍橫遍野，慘不忍睹。當戰爭發生後，不是打個兩年、三年的問題，而是後面可能要花30年、40年重建，等於兩代人都被戰爭埋沒。