藍白合退總預算　雙北市長：政府要理性溝通

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜一同出席活動。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月26日電（記者 張穎齊）中國國民黨與台灣民眾黨於“立法院”聯手退回明年度“中央政府”總預算案，身兼民進黨主席賴清德親下3道軍令，要求民進黨籍“立委”在程序委員會、委員會、院會等會議要全勤參與。中國國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜26日同台表示，“中央政府”必須聆聽民眾心聲，希望有理性的溝通，給予“立法院”職權上的尊重。



藍白“立委”聯手下，以59票贊成、46票反對，將總預算案遭退回程序委員會，24日民進黨籍“立委”於程序委員會提案將總預算案增排入27日院會議程，仍再度遭否決。賴清德25日在民進黨中常會發出軍令，要求民進黨團全員服從黨團指揮，不僅要全員、全程參與黨團會議，“立法院”會、程序委員會、八大常設委員會都要全勤。



蔣萬安、侯友宜今日下午再度同台，一同赴台北文創六樓多功能廳，出席2025雙北世界壯年運動會主視覺系統暨獎牌設計公開發表會，與會的還有台北市體育局長王泓翔、青年局長殷瑋、國民黨籍新北市議員洪佳君等雙北團隊。



蔣萬安、侯友宜會前接受媒體聯訪，對於藍白“立委”聯手擋下總預算案，賴清德下軍令狀，民進黨更質疑雙北的地方建設有批判。



蔣萬安表示，台灣是民主法治的社會，所以“中央政府”也必須要聆聽民眾的心聲。侯友宜則說，針對“中央”與地方，他相信大家對所有的預算都有一個共識，就是希望透過一個理性的溝通，也要對“立法院”有職權上的尊重，每一個地方所負責職權不同，大家期待的是理性雙向溝通，新北市在既定、延續性的預算，是不受影響的，至於新興計劃也會適度調整。