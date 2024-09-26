高鐵南延若進高雄市區　陳其邁憂恐再挖十年

民進黨籍高雄市長陳其邁受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月26日電（記者 蔣繼平）近日高鐵南延案受到外界關注，若採進入高雄市區、延伸高雄車站，恐又造成交通黑暗期。民進黨籍高雄市長陳其邁今天受訪時表示，擔憂又要再挖10年，衝擊民生經濟問題，盼“中央”考量。



近期“高鐵延伸屏東案”再受討論，因路線尚未定案，若採進入高雄市區、高雄車站的“高雄方案”，恐讓高雄再陷交通黑暗期，造成地方討論。“行政院長”卓榮泰24日表態“為國人整個鐵道運輸、高雄發展及地方和諧，若在地方有共識，願意做這個決定，讓它盡快實施”“交通部長”陳世凱26日赴“立院”專案報告時受訪表示，會用潛盾工法降低對民眾的影響。



對此，陳其邁26日受訪時表示，“交通部”的方案最重要還是經過專家評估哪個方案才能減低衝擊，也讓高雄整個城市交通改善或強化區域間交通都能同步獲得照顧，尤其高雄方案會涉及住戶拆遷，以及未來交通轉運的衝擊，都必須考量，他希望這些因素都能降到最低，盡量不要影響市民在生活與交通上的不便。



陳其邁更說“尤其鐵路地下化已經做了20年，挖了20年就一個大工地在那邊，現在假如要做，又要挖10年，這個對於地方的衝擊來講，短期內一定會有影響。”



由於高雄車站改建已超過20年，高雄又以高雄車站為界，分為南高雄、北高雄。南高雄為前金、新興、苓雅等市中心，也因為高雄人口往北高雄發展，造成南高雄發展停滯。長期關心南高雄發展的國民黨籍議員黃紹庭25日更表示黃樂見“行政院長”卓榮泰對高鐵南延進入高雄市區抱持正面看法，他強調，高鐵南延進高雄，才能救高雄。不料，黃紹庭26日一早傳出因涉詐領助理費案遭檢調搜索，但黃目前仍行蹤成謎。



陳其邁26日下午前往高雄市議會出席“高雄市總預算案籌編情形說明會”，會前接受媒體聯訪。