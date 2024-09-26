早年住著曾駐防金門將官　桃園太武眷村變身

桃園大溪太武眷村藝術季今日起跑。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月26日電（記者 盧誠輝）桃園大溪太武新村眷村藝術季今日起跑，桃園市政府文化局今年以“後設食代：麵麵聚到”為主題特展，邀請駐村藝術家和民眾近距離分享駐村成果，從即日起到10月13日止，遊客到太武新村就能邊看展覽邊吃美食，還有文創市集可以逛，深度走讀與體驗桃園大溪太武新村眷村文化的美好氛圍。



太武新村興建1964年年，是軍方以變賣八二三砲戰中落在金門砲彈的方式，籌措基金闢建而成，並以金門地標太武山為名，以茲紀念。該村共興建25棟100戶，主要配給曾駐防金門，且參與過八二三砲戰的陸軍將校級軍眷。為四拼二層建築，家家戶戶庭院廣大。今保留7棟共28戶，於第1期修復再利用工程中，修復3棟10戶作為藝術家駐村及文創品牌進駐之聚落，設有823砲戰故事館及遊客中心。



2024太武藝術季開幕典禮今日在桃園大溪太武新村舉行，包括中國國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓、桃園市文化局長邱正生、多位駐村藝術家與太武新村原住戶都到場出席。



蘇俊賓表示，太武藝術季每一年都在創新，今年最大的創新就是太武餐桌，結合大溪當地的私廚，眷村文化最大特色之一就是美食，透過私廚精湛的工藝，連意大利麵都可以跟麵疙瘩結合，相信這一屆太武藝術季一定會非常精彩，歡迎大家都到太武藝術季吃美食、看展覽，享受閩客眷村文化衝突之下美好的氛圍。



今年太武藝術季的亮點之一是邀請桃園大溪在地青年主廚設計規劃太武餐桌，收集在地青農食材並結合眷村菜的料理方式，打造文化與美食的味覺藝術饗宴。青年主廚以麵粉、麵食作為創意的起始點，展現眷村居民如何將美援麵粉變化為日常餐桌上的美食，從而帶出麵食文化衍伸出的醃製物製作，展現麵粉與台灣飲食文化的深層聯繫。



桃園市政府文化局指出，太武新村在1964年建造，2009年被桃市府登入為指定歷史建築，2020年8月重新開放，提供藝術家駐村及文創品牌進駐，期許成為桃園在地的國際藝術聚落。今年藝術季邁入第3屆，以“聚X聚”為主題，希望透過藝術與眷村的相聚，開啟歷史與當代的對話。本次藝術季的活動橫跨不同領域，從眷村展覽、當代藝術裝置到傳統料理新詮釋，以多樣形式的體驗打破文化邊界。

