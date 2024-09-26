屏東東港迎王祭限定地景　烏魚子為鱗龍成形

屏東東港迎王平安祭將至，東港河堤公園設置雙龍雙鳳，雙龍以1000多斤烏魚子為鱗。（東港東隆宮溫府王爺廟臉書） 中評社屏東9月26日電／屏東東港迎王平安祭將至，期間限定地景一一出現。25日上午在東隆宮代天府上樑儀式，揭開代天府牌匾。而傍晚時分大總理壇點燈儀式，以烏魚子為鱗的龍也漸漸成形。



屏東“甲辰正科東港迎王平安祭典”9月28日登場，為期8天7夜，東港地區迎王氣氛已十分濃厚。東隆宮25日一早舉行代天府上樑儀式，將東隆宮正殿設置為代天巡狩千歲爺們駐蹕的行館，準備恭迎代天巡狩。



儀式由大總理和各角頭副總理、參事及轎班爐主，恭請溫府千歲和正科中軍府登座。參拜恭讀疏文後，由專人將太極金及粽子、五榖包，綁在中樑上，隨即揭開“代天府”牌匾，象徵整個代天府已建造佈置完畢，此後閒雜人等，於迎王期間不可隨意入內打擾。



大總理壇25日早上7時許在東港河堤公園設置雙龍雙鳳，其中雙龍以烏魚子為鱗，雙鳳以魷魚及薑裝飾。晚間吉時6時36分點燈，並由甲辰正科大總理鄭春忠發送1000份知名品牌冰淇淋與188隻小王馬作為結緣品。下午3時許即有民眾前往排隊，十分熱鬧。



出身水產業的鄭春忠指出，本要做午仔魚及龍膽石斑裝置，王爺擲筊指示要雙龍雙鳳，便以1000多斤烏魚子作龍鱗，400至500斤魷魚作鳳羽，並以薑裝飾代表江山，於迎王期間擺設，結束後將作為結緣品。



大總理執行秘書鄭有莉表示，大總理為東港迎王期間，代表東港鎮民進行各項儀式的主祭官，參考清朝捐官制度，由捐多者擔任。大總理祭典中穿上明亮黃色禮服、尊榮明顯，與大千歲黃色轎班服相呼應，東港人以家族有人任大總理為榮，會團結親朋好友為迎王祭典盡心盡力。



今年迎王祭典，大總理攜手“惜緣偏鄉公益行腳”團體，於9月25日至10月4日期間（除10月2日外），於東港河堤公園辦理香客餐點結緣行動，發放飯湯、炸物、飲料等，盼未來每一科迎王，全東港地區都瀰漫著敬重迎王及歡欣迎客的喜慶。