徐斯儉：台民力約40萬　明年3月小規模演練

台“國安會”副秘書長徐斯儉。（照片：府方YouTube） 中評社台北9月26日電（記者 黃筱筠）賴清德今天首次主持“全社會防衛韌性委員會”會議，會中由台“國安會”副秘書長徐斯儉報告“全社會防衛韌性規劃與挑戰”，他說，目前可恃民力約40萬人，期待透過相關訓練及演練培養其成為具中等以上執勤能力的可恃民力。



徐斯儉報告最後提到，全社會防衛韌性委員會核心任務，將在2024年12月桌上兵推，2025年3月舉行地方小規模演練，2025年6月銜接漢光進行前導演練。這些都是中央與地方合作依照各主軸進行小規模、無劇本演練。



徐斯儉報告指出，在戰略物資上面，要設置村里“配售站”，未來會結合賣場、超商通路，調整現行配售機制，規劃為生物資配售系統。各地方政府368個鄉鎮市區公所，成立防災協作中心統籌人力及資源分配與支援。



他提到，在社福醫療及避難設施整備上，盤點防空避難處所有8萬3863處，戰時災民收容救濟站有4601處，緊急避難收容處所有6042處。現在也盤點205家責任醫院，未來將強化台灣醫療韌性，包含供水、供電等機制。



徐斯儉報告提出五大主軸，第一，“民力訓練暨運用”規劃逐步強化各類民防人力的執勤量能，包括民間救災團體、現役及退役替代役、義警消等；第二，“戰略物資盤整暨維生配送”聚焦維護民眾基本民生物資需求與糧食，並規劃建立戰略物資的囤儲模式。第三，“能源及關鍵基礎設施維運”目的在確保關鍵基礎設施防護，並維持電力及其所需能源供應；第四，“社福醫療及避難設施整備”規劃有效提供社會大眾安全防護設施，並強化台灣醫療韌性：第五，“資通、運輸及金融網絡安全”則確保重要通訊管道、運輸及金融之韌性，並建構可信任之溝通平台。