陸委會：歡迎陸客到金馬旅遊　進展不如人意

陸委會副主委兼發言人梁文傑主持例行記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月26日電（記者 鄭羿菲）中國大陸日前公告恢復福建居民赴金門、馬祖旅遊，陸委會副主委兼發言人梁文傑26日表示，截至9月25日，赴馬祖旅遊申請者，團客與個人旅遊分別為48人、223人，實際入境分別為17人、94人，總計111人；赴金門旅遊申請者，團客與個人旅遊分別為22人、27人，實際入境分別為22人、26人，總計48人。



媒體追問，政府對於開放兩岸觀光、解除禁團令，會否研議較明確的指標或門檻，如陸客赴金、馬多少人？梁文傑說，沒有特別的指標，陸委會會做綜合判斷，我們從疫情後就非常歡迎陸客到金馬旅遊，但目前為止，進展不如人意。



梁文傑認為，大陸的十一長假，我們確實會預期比較多人到馬祖旅遊，比較多的可能是申請個人自由行，雖然數量預期會比較多，但也不會爆多。



至於媒體報導，平潭到台灣的客運直航，上個月底澳前客運滾裝碼頭已按“海峽號”760人的滿載輛進行最大負荷800人的出入境演練，隨時都可復航。梁文傑認為，目前為止，大陸還未開放陸客正常來台，因此根本沒有旅運需求，現在既有的航班與小三通船班，還有很大的客運餘裕空間，我們看的是平潭這條線的需求，不是船公司想經營就一定要讓你經營，陸委會得看自己的旅運需求。



媒體也問及，廈門大學台灣研究院學者團，及廈大校長團原訂9月初來台，但因審查遭卡，目前相關進度為何？梁文傑表示，有一團廈大校長張宗益等6人，陸委會與“教育部”審查都已同意，但因行程有所調整，後續會再另外提出申請，原則上是同意了。至於各學者智庫的交流，陸委會態度都一樣，都是個案審查。



陸委會26日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。