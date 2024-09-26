小護士頂烈日抗議　高雄市府不敢鬆懈

到場抗議的醫護人員大部分為各年齡層女性。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月26日電（記者 蔣繼平）高雄市立大同醫院經營權易主產生爭議，醫護人員不滿年年評鑑績優卻慘失經營權影響工作權益，26日上午集結300人前往市府抗議。高雄鮮少看到醫護人員走上街頭，現場多數為女性，耐著大太陽抗議兩小時，完全沒有吭一聲，還展現強大凝聚力與氣勢，也逼得高市府衛生局火速回應，但市府是否能成功拆彈，還要後續觀察。



高雄市立大同醫院原委托高雄醫學大學經營15年，今年底合約到期後，改由長庚醫療法人接手經營，引發大同醫護人員劇烈反彈，26日上午10時由高醫工會理事長柯心炫帶領數百位醫護集結高市府四維中心前廣場抗議，要求市府給真相、拒抹黑，不要犧牲大同醫護與病患權益。



高雄市26日上午天氣晴朗無雲，近午時分氣溫達攝氏33度，抗議現場也無遮蔽物，許多醫護人員頂多帶著短帽、口罩就集結到場，9時起暖場到11時30分結束，一曬就是兩個小時。在醫院工作的醫護平常都是在室內冷氣房工作，且大部分是女性，現身街頭陳抗的畫面在高雄實屬少見。



高醫工會理事長柯心炫、高醫工會監事劉礎綾等人上台講話鏗鏘有力，不僅帶起氣勢，也讓在場醫護展現強大的團結力。數次呼喊口號震天作響，讓在一旁盯場的市府人員十分不敢鬆懈，雖然現場僅抗議表達訴求，沒有打算遞交陳情書，衛生局仍火速回應，平息輿論壓力。



高市府衛生局長黃志中強調市立醫院是市民資產，並負有它照顧市民及公衛責任，不是“財團醫院”，更不是以營利為目的。市府的立場是，守護市民權益，不是財團的利益，更不能犧牲市民就醫的權益。



衛生局四點聲明：一、保障市民就醫權利，為長者弱勢減負擔、增診療科別。二、提供急重症24小時服務，縮短南高雄80萬市民搶救時間。三、市立醫院不是財團醫院，投入急重症“賠錢科”對市民有迫切需要。四、全力把關，不能犧牲市民權益。