桃市復興區3國小轉型原住民族實驗小學

長興小學學生表演泰雅族打擊樂器。（桃園市政府提供） 中評社桃園9月26日電／桃園市教育局鼓勵偏鄉小校在少子化衝擊下，轉型為學校型態實驗教育，復興區羅浮、光華及長興國小，今年度成為原住民族實驗小學，26日舉辦3校聯合揭牌。跳脫現有教學體制，3校將以泰雅族傳統知識體系規畫在地文化課程，為桃園實驗教育翻開新篇章。



桃園市過去沒有實驗小學，市府教育局為促進教育多元發展，補助有意願辦理實驗教育的學校師資，復興區各校因地處偏遠學生數少，羅浮、光華及長興國小成功轉型，期盼突破現有課程和招生限制。



中國國民黨籍桃園市長張善政參與揭牌時表示，羅浮、長興跟光華國小是桃園市第1批啟動實驗教育學校，經過1年實驗後，通過原住民族委員會審查，謝謝原民會給予3校2年新台幣900萬元補助，讓學校可以發展實驗教育特色。教育不應該是罐頭式教學，希望培養出的學生具備多元化特性。在原鄉復興區來說，孩子應該認同自己是泰雅族，且以泰雅文化特色為榮。3校實驗教育揭牌，不僅是復興區，且是桃園市邁入新的里程碑，3校將進一步發揮泰雅原民特色，市府將全力以赴協助。



羅浮國小學童有59位，幼兒園則有20人，校長劉勝國說，希望給孩子有不一樣的學習機會。原民著重動手做、生活體驗與文化傳承，打造泰雅族傳統知識主題領域課程，帶領學生傳承泰雅文化、深化在地探索、創發學習意義、型塑全人發展。期盼學生有更多的學習動機，喚醒泰雅族人移動力、適應力與生活力的族群DNA。



光華國小位於復興區最偏遠地區，國小僅10人幼兒園則有9人。校長黃進成指出，因為部落人口流失嚴重，沒有計劃性的傳承泰雅文化，成為實驗小學辦理“哈嘎灣民族實驗計劃”，期待透過民族實驗課程，包含泰雅生活、泰雅之美、原來部落、山林生態、歲時祭儀、歷史傳說6大主題，傳承祖先智慧同時融合現代化課程，讓孩童能夠與時俱進。



長興小學有30人、幼兒園12人，校長邱芬蘭表示，學校為百年小學，期望透過實驗教育，提升學生基本能力與未來生涯競爭力，課程主軸包含部落史地、生活技能、生態智慧、精神文化、藝術樂舞5大主軸，期盼讓學生更懂泰雅。