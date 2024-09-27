不理當局禁團令 台灣民眾大陸游暢旺

桃園機場前往大陸的團體報導櫃檯大排長龍。（中評社 方敬為攝） 中評社桃園9月27日（記者 方敬為）民進黨政府將大陸地區列為旅遊橙色警示等級，並禁止旅行社組團赴陸旅遊，但台灣民眾出境目的地，陸港澳地區仍排行第二位，並有許多旅客自行組團以交流名義赴陸旅遊，顯示兩岸人民來往有高度需求。



根據台交通部統計數據，台灣民眾今年7月份赴陸港澳地區旅遊有56萬3355人次，今年1至7月份統計，共有255萬7092旅遊人次，僅次於日本。



儘管台當局對民眾赴陸旅遊祭出政策與警示相關限制，但台灣民眾赴陸的需求仍然旺盛。民進黨政府今年6月先是禁止旅行社組團赴陸旅遊，6月27日並調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為“橙色”燈號，建議民眾避免非必要旅行。



不過，不少台灣民眾對赴大陸觀光仍然嚮往，尤其是前往九寨溝、黃山等天然景區的行程，自由行相對不便，因此不少遊客改採自行組團，以交流的名義赴大陸觀光。桃園機場前往大陸的報到櫃檯，可以看到不少“交流團”，團體報到櫃檯甚至排出長長人龍。



旅行社業者透露，雖然今年6月過後不能組團赴陸，但市場需求仍在，今年迄今已出過不少去大陸的“交流團”，認為台灣政府應正視民眾需求，與其讓民眾與業者鑽小縫，不如開大門、走大路，對觀光業及兩岸關係改善才有正面幫助。

