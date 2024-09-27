陸客林金松：台應放寬馬祖旅遊天數與手續

連江縣台聯會黃岐分會副會長兼秘書長林金松。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月27日電（記者 盧誠輝）大陸8月22日起開放福建省居民經由小三通出入境赴馬祖旅遊。連江縣台聯會黃岐分會副會長兼秘書長林金松接受中評社訪問表示，他在9月19日到22日赴馬祖自由行4天，充分感受馬祖的熱情與美好，但也體驗到入馬祖手續的不便捷與核可天數太少，這都是未來可以再改進放寬的部分，才能吸引更多福建人到馬祖旅遊。



林金松，福建黃岐人，長年關注海洋環境保護活動，曾榮獲2018年福州市最美志願者、2019年同時入選“福建好人”和“中國好人”、2020年福建省五星級志願者、2021年度全國最美生態環保志願者，現為連江縣黃岐四海環保志願服務隊理事長、連江縣台聯會黃岐分會副會長兼秘書長、福州市人民檢察院公益訴訟監督員。



林金松指出，新冠疫情前他就到過馬祖旅遊過很多次了，經過長達4年多的等待，好不容易等到終於可以再次開放陸客到馬祖旅遊，所以他在公布隔天的8月23日馬上就去申請登記要到馬祖旅遊，但卻整整經過28天，直到9月19日才能成行，讓他覺得申請流程與手續有許多可以檢討改進的地方，應該要再簡化些。



他說，現在陸客要到馬祖旅遊需先申請“大通證”，通常申請後一周內就會核發下來，接下來要找旅行社向台灣申請“入台證”，但入台證的申辦時間就會拖得比較久，且還要透過旅行社申請，有種要旅行社“擔保”的意味存在，讓他感覺申辦流程不是那麼友善。



林金松提到，除了申辦程序冗長與繁瑣外，最後核發下來的入台天數卻僅有4天，也讓他相當傻眼。他強調，大陸這次開放到馬祖旅遊的最長天數明明就有15天，而根據入台證的規定也是最長可停留15天，但為何卻僅給4天？

