藍議員黃紹庭涉助理費案　行蹤成謎尚未到案

高雄地檢署。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費，26日上午7時許遭高雄地檢署兵分多路搜索服務處、住處，帶回黃父、黃母及助理等17名涉案人員，但關鍵人物黃紹庭卻提早一步，被鄰居看到清晨6時許提行李箱搭車離開，尚未到案、行蹤成謎，截至晚間8時仍未有進一步消息。



高雄地檢署26日上午7時許兵分多路，前往黃紹庭位於高雄市苓雅區三多三路服務處、住處、議會辦公室、及多位助理住處等共10處進行搜索，黃父、黃母及服務處人員共17人被帶回偵訊，不過本案關鍵人物黃紹庭卻行蹤成謎。



根據鄰居說法，26日上午6時有看到黃紹庭提著行李箱出門，搭計程車離去，看起來相當匆忙。



高雄地檢署26日下午證實黃紹庭尚未到案，並對外呼籲黃儘快到案說明，不過直到晚間8時仍未有進一步的消息。



對此，高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐傍晚表示，今日就黃姓議員所涉案件，對其服務處等10個處執行搜索，並帶回相關涉案人員，依法律調查中，後續將本於勿枉勿縱之精神，釐清相關事實。



黃紹庭今年54歲，曾在美國多家科技公司任職12年。其父黃芳仁曾任高雄市議員，黃紹庭2006年當選高雄市議員接棒，但因“雙重國籍”遭撤銷議員資格，後於2014年再順利當選並連任至今，目前黃也是國民黨中常委，平時問政犀利。