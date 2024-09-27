墾丁遊客流失　屏東縣長周春米：將持續行銷

民進黨籍屏東縣長周春米26日出席四重溪公共浴池動土典禮。（屏東縣政府提供） 中評社屏東9月26日電/南台灣度假勝地墾丁最近市況低迷，觀光品質也屢次躍上新聞版面，例如沙灘陽傘亂插、墾丁大街物價高、住宿CP值不高等，近期引發許多討論，對此，民進黨籍屏東縣長周春米26日指出，縣府會持續多角度行銷恆春半島的觀光，“內政部”也承諾墾管處將會做重大調整，恆春半島擁有得天獨厚的條件，不衹有墾丁大街，近年來縣府開闢與發掘各種恆春半島的玩法，兼具深度與生態。



位於屏東縣車城鄉的四重溪公共浴池歷時久遠，即使經過整修仍顯得老舊，屏東縣政府斥資新台幣1億1500萬元，在原址重建2層樓的建築，並營造周邊景觀，呈現日式簡約的風格，預計2026年底完工。26日由周春米主持動土典禮，盼重現昔日風華；當天也同步啟用四重溪溫泉區停車場，為迎接11月四重溪溫泉季的到來。



車城鄉位於恆春半島，再繼續南下就是恆春、墾丁，針對墾丁的觀光發展，周春米表示，縣府會持續多角度行銷恆春半島的觀光，“內政部”也承諾墾管處將會做重大調整。縣府希望墾丁大街未來有人行步道，透過攤販自治管理條例合法化，五、六、日變成行人的徒步區，讓商家更有秩序。



周春米強調，恆春半島擁有得天獨厚的條件，不衹有墾丁大街，近年來縣府開闢與發掘各種恆春半島的玩法，兼具深度與生態，相關的公共建設也逐漸到位，如以落山風劃定的風景特定區“風域半島”四大旅遊服務場館已啟用，具有與國際觀光競爭的企圖。



周春米表示，為擦亮四重溪溫泉的品牌，在交通規劃上，待屏南快速道路完工通車後，便可更快速到達四重溪，此外，公共運輸也要做有效的搭配，除搭乘火車至枋寮站再轉518公車到四重溪溫泉公園外，縣府每年於四重溪溫泉季也會推出接駁專車，讓鄉親更方便來到四重溪舒服泡湯。