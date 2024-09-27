中評鏡頭：馬祖蔣經國紀念堂　承載戰地歲月

馬祖蔣經國紀念堂位在南竿鄉勝利水庫上方。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月27日電（記者 盧誠輝）馬祖蔣經國紀念堂位在南竿鄉勝利水庫上方，位置居高臨下，視野相當好，可俯瞰整個福澳港並遙望北竿鄉，館內除巨型銅像外，也展示蔣經國過去各類文書往來的手稿，與歷年來視察馬祖防務的老照片，相當值得遊客細覽與回味馬祖40多年來的戰地歲月。



蔣經國在1988年1月13日逝世後，馬祖軍政首長便商議要在馬祖設立蔣經國先生紀念館，最終選定在勝利水庫西側山丘上興建，1994年6月完工開幕。主建築色彩上參考南京中山陵及台北中正紀念堂，採“藍瓦白牆”風格。結構則參考“國家戲劇院與國家音樂廳”的形式，為仿古“歇山頂”宮殿建築。



馬祖蔣經國紀念堂樓高2層，占地約百坪，1樓有巨型蔣經國坐姿銅像與遺屬，大廳內展示蔣經國的生平大事記與過往各類文書往來的手稿，2樓則有蔣經國歷年來視察馬祖防務的老照片，相當有看點。



馬祖交通車出租業者劉老闆告訴中評社，馬祖人對蔣經國特別有情感，因為蔣在當年兩岸兵凶戰危的緊張時刻，多次親臨前線視察，親民的作風都讓老一輩的馬祖人感受到蔣對馬祖的重視。直到現在，每年蔣經國逝世紀念日，還是有許多馬祖人會特別盛裝到紀念堂向蔣經國致敬，並再次回味過去那段不堪回首的戰地歲月。