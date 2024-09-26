劉世芳：會議未提公廟議題　放軍火是假訊息

劉世芳。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月26日電（記者 黃筱筠）賴清德今天首度主持“全社會防衛韌性委員會”，會後府方也舉行記者會說明。對於會議中有討論戰備物資，因之前“國防部”調查宮廟存放彈藥等議題，會中是否也討論相關議題。“內政部長”劉世芳則說，今天會議從頭到到尾，完全沒有提到宮廟議題，是典型假訊息。“宮廟裡面是點香火，不會放軍火”，這是假訊息，會議中完全沒有這方面討論。



“全社會防衛韌性委員會”下午舉行首次會議，會後由“國安會”副秘書長徐斯儉、“內政部長”劉世芳、“總統府”副秘書長張惇涵、發言人郭雅慧舉行記者會說明。



過去曾傳出許多宮廟都收到軍方的公文，要求簽訂“彈藥預屯點支援協定書”，民眾擔心彈藥就在自家旁影響生命財產安全，以及是否有戰爭風險，軍方澄清只是演練運用，並未實際放置彈藥。媒體詢問有關於全社會防衛韌性委員會是否討論相關議題。劉世芳則強調，宮廟是裡面點香火不會放軍火，這是典型假訊息。



徐斯儉會中提到，可恃民力為40萬人，未來如何規劃達到目標期程？劉世芳表示，建構民力除了盤點公部門義警、義消，以及民防法里的村里長等，也會納入民防編組。民防法裡面村里長替代役本來就編列在裡面。未來規劃民力40萬人部分，會逐步從義警、義消、防災訓練、替代役訓練等四大面進行培訓。



替代役成為民防主力，未來要怎麼擴大替代役召集，役政署現在降為役政司有能量處理嗎？劉世芳指出現在替代役分為三階段，基礎訓練、救災有關、自我防護與緊急救護等，專業方面提升民防能力，本來就有訓練。



她也說，備役役男目前27萬9千人，分成治安維護與防災，過去訓練是一天，明年會增加到三天。協訓能量集中在中部地區，招訓目前沒有碰到問題，主要是處理防衛問題，會朝專業化、高科技化訓練替代役能力。