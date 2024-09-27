中評關注：台灣全民防衛演練要借鏡烏克蘭？

賴清德首度主持“全社會防衛韌性委員會”。（照片：府方提供） 中評社台北9月27日電（記者 黃筱筠）賴清德昨天首度主持“全社會防衛韌性委員會”，“國安會”副秘書長徐斯儉的專案報告顯示了相關全民防衛的準備，從民力訓練、戰略物資盤點、關鍵基礎設施維護、醫療避難處所盤點以及加強通訊管道等，充滿濃厚的戰爭準備。但委員會顧問與委員，包括黑熊學院等濃厚“台獨”色彩人物，像是一邊挑釁，一邊備戰的感覺。



賴清德在委員會一開始致詞提到，“全社會防衛韌性委員會”是居安思危、有備無患。這個前提沒有錯，但在準備應對兩岸最壞狀況的同時，是否也必須要有能力化解危機。



但委員會成員包括主張“台獨”的曹興誠與黑熊學院成員，還有強化認知作戰的台灣民主實驗室，以及專門研究宮廟可能被中國大陸“滲透”的世新大學傳播管理系副教授劉玉晳等，都是長期對中國大陸採取敵意。



兩岸關係是你來我往，台灣若一再刺激大陸，只會讓大陸也採取強烈反制作為，根據台“國防部”統計9月25日6點到26日6點，就偵獲大陸軍機43架次，其中逾越“海峽中線”有34架次，大陸軍艦8艘次。比起前一天偵獲大陸軍機2架次，逾越“海峽中線”也是2架次，大陸軍艦6艘次，規模大很多。



徐斯儉的專案報告內容，看到避難場所與戰時災民救濟站、醫療處所的盤點統計，加上戰略物資的配送站統計，且規劃要在明年3月舉行小規模演練，明年6月還要搭配漢光演習前導演練，未來一年民眾很可能隨時都要配合全民防衛演習。姑且不論民眾是否困擾、不便，會不會讓民眾感受到強烈的恐慌？



另外，因為“全社會防衛韌性委員會”囊括了一貫道、佛教、慈濟以及長老教會等系統，被認為其實也是在佈樁。賴清德在會議中還提到，到那個縣市去演練，並邀請縣市政府等地方單位參與，要打造跨黨派、跨世代、跨領域的“全社會防衛韌性”。