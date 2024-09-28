中評鏡頭：馬祖境天后宮有媽祖靈穴

馬祖境天后宮建於清嘉慶年間。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月28日電（記者 盧誠輝）馬祖境天后宮又稱馬港天后宮，是馬祖地區香火最鼎盛也最氣派的廟宇，根據文獻資料在清嘉慶年間就已經興建，平均約每20年修繕一次，現今廟宇為2002年新建，宮殿式建築氣宇恢弘，是結合兩岸三地工匠共同完成的心血。



馬祖境天后宮正殿供桌前方的石棺，當地人相信是媽祖靈穴所在，每年媽祖黃曆生日時，廟方都會舉辦盛大的慶祝及繞境活動，當晚燈火通明，鞭炮聲不絕於耳，廟會氣氛濃厚，是當地一大盛事。



馬祖境天后宮旁設有一間馬祖文創商品販賣部，裡面掛有一張連江馬祖廟首次兩岸龍舟活動洽談會的照片，牆上還掛有一幅福建省連江縣媽祖文化研究會致贈的“慈輝普潤”匾額，見證兩岸宗教文化交流的好交情。



馬祖境天后宮也是“馬祖”地名的由來，相傳清光緒年間，英國海軍海圖官局，將馬港天后宮測繪在南竿的地圖上，那時即稱南竿島為“馬祖”島，這是文獻上最早出現“馬祖”島的地名，可見馬祖地名與天后宮有著密切的關係。



在馬祖村經營餐飲店的林姓老闆告訴中評社，整個馬祖4鄉5島共有9座天后宮，光是南竿鄉就有3座，各有各的特色，但又以擁有媽祖靈穴的馬港天后宮香火最鼎盛，又因馬港天后宮就位在馬祖港邊，附近不但有“媽祖在馬祖”石碑，又有馬祖劍碑等地標，也因此成為遊客到馬祖必遊的景點之一。