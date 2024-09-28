馬祖第一家特產店　飄香半世紀

頂好特產店位在馬祖南竿福澳碼頭旁，不分平假日總吸引許多遊客。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月28日電（記者 盧誠輝）位於馬祖南竿鄉福澳港旁有一間頂好特產店，創立於1978年，是全馬祖第一家特產店，也是當時唯一一家特產店，該店堅持古法製作的馬祖酥一直是馬祖人和曾到馬祖當兵軍人的共同回憶，飄香近半世紀後，如今更是遊客到馬祖旅遊必採買的店家，不分平假日，店內總是被遊客塞滿，生意好得不得了。



1951年出生的劉依金是頂好特產店的創始人，今年已74歲的他身體仍然相當硬朗，劉接受中評社訪問時表示，在馬祖還執行戰地政務時期，他的最大客源就是阿兵哥，剛開始是他是製作油條、麻花捲和油餅之類的點心，開著被阿兵哥俗稱是“小蜜蜂”的發財車，送到到軍營附近販售維生。



劉依金指出，當時全馬祖沒有任何一家麵包店，偶爾看到阿兵哥從台灣本島帶來的麵包相當吸引人，因此讓他決定到台灣本島去拜師學藝。學成回馬祖後，便開了全馬祖第一家麵包店，生意相當興隆，但後來隨著馬祖戰地政務解除，阿兵哥少了很多，他才萌生改開特產店的想法。



同樣在馬祖土生土長的頂好特產店老闆娘林蓮花告訴中評社，當時丈夫每天從早到晚在廚房忙著製作糕點，她除了帶小孩外，就是幫忙顧店販售，各種產品中又以馬祖酥、芙蓉酥和八八口酥賣得最好，馬祖酥有點像硬版的沙琪瑪，但更酥脆香濃，芙蓉酥則是純糯米製作，八八口酥更是老少咸宜，吃了會忍不住一口接一口。



劉依金則感嘆，自己年紀大了，若哪天做不下去，馬祖這樣的好味道就要失傳了，還好10年前在台灣本島念完大學的兒子願意回馬祖接棒，他便開心地手把手將全身功夫交棒給兒子，去年更在福澳碼頭另一邊蓋起觀光工廠，預計今年底將完工，到時也將會是全馬祖第一家觀光工廠。