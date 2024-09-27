看罷樑民調　郭正亮：林右昌發千字文怕了

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北9月27日電／民進黨祕書長林右昌25日晚間在臉書發出千字文痛批基隆市政府，外界質疑林右昌此舉是為罷免案加溫。TVBS民調中心26日發佈《基隆市長罷免案民調》顯示，有40%基隆市民表示會投不同意罷免。對此，前“立委”郭正亮26日在政論節目表示，林右昌出手是怕，他是民進黨秘書長又是前基隆市長，如果開出來的票很難看怎麼辦？因為現在是逆風在玩，這個基本上已經越玩越沒氣了。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮26日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，他看到TVBS的民調，說願意出來投票的，40%是支持謝國樑，衹有25%支持罷免，前一陣子謝國樑自己也做了民調，認為不要罷免的有55%，這個基本上已經越玩越沒氣了。



郭正亮說，林右昌一定要向賴清德表示他努力到最後一刻，因為他的前途都寄望賴清德對他的看法。



郭正亮認為，謝國樑這次根本就沒有什麼仇恨值，他的法律官司也勝訴，大家也逐漸認清了一些真面目。



郭正亮表示，還有一個是天意，就是民眾黨有點火大，因為柯文哲被打壓，基隆市副市長是民眾黨籍的邱佩琳，他們也覺得民進黨過頭了。大家也都知道是一個連動的指標，這個之後就是各地的“立委”罷免，明年2月1日就開始了，他覺得大家心裡有警覺。