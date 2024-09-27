賴設防衛韌性委員會　羅智強轟想當清德宗　

藍委羅智強。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月27日電（記者 楊騰凱）賴清德在府內成立“全社會防衛韌性委員會”，昨日召開首次會議，將培養40萬具有中等強度執勤能量的民力。對此，中國國民黨籍“立委”羅智強今日受訪痛批，賴成立此委員會等於架空“國防部”，好大喜功御駕親征，真把自己當成“清德宗”。



羅智強說，賴的決策不經專業，這對台灣的防衛是非常危險的事。



賴清德昨天主持“全社會防衛韌性委員會”首次會議，未來預計培訓40萬民力，賴清德說，全社會防衛韌性目標之一就是“必要時支援軍事行動”。



“立法院”今日召開院會，國民黨團會前舉行黨團大會，羅智強出席黨團大會並受訪。



羅智強表示，賴清德昨天主持“全社會防衛韌性委員會”首次會議，這個委員會就是疊床架屋，架空“國防部”，這都能看出賴清德好大喜功的一面，凡事都想來御駕親征，真的把自己當成“清德宗”。



羅智強指出，過去我們就能觀察賴清德很多事情，他做很多事都不經過專業意見，愛怎麼樣就說出口，例如賴清德曾經表達潛艦自造的預算要一次編足，連問都不問大家，說完之後整個政府也只能照他的意思做，但一次如果造7艘，我們產線量能足夠嗎？先不是講經費，光生產線與經費你能否跟上？



羅智強表示，所以賴清德的決策不經專業，愛怎麼做就怎麼做，這樣對台灣的防衛是非常危險的事情，希望賴能三思。



怎麼看賴清德說務必走向地方，進行無劇本、小規模的演練？

