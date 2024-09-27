洪孟楷砲火全開　痛批民進黨破壞憲政體制

藍委洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月27日電（記者 俞敦平）“立法院”今天舉行“國是論壇”，中國國民黨籍“立委”洪孟楷強烈批評民進黨在處理明年度中央總預算時的手法，認為執政黨的行為不僅混亂，還涉及破壞憲政體制。他指出，賴清德對行政和立法兩院的干預已超出合理範圍。此外，洪孟楷指責民進黨在預算審查中的拖延戰術，並點名前一位在“國是論壇”上發言的民進黨“立委”陳冠廷散播錯誤資訊，誤導輿論。洪孟楷呼籲政府應該合理運用預算，聚焦福國利民的施政方針。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。



洪孟楷指出，2024年度的中央總預算暴增新台幣2800億元，而民進黨中央及“立法院”黨團的護航手法過於強硬，質疑執政黨在程序上是否遵守了應有的憲政體制。



洪孟楷痛批賴清德越權干涉，直指賴清德透過三道命令要求民進黨黨團全程參與“立法院”的相關會議和預算審查，並對黨內進行過度控制。他認為這不僅是對“立法院”自主權的侵蝕，更是對憲政體制的破壞。洪孟楷指出，“行政院”應該是負責政策執行的核心，但賴清德已跳過“行政院”，直接干預立法運作，這種行為不符合民主政體的分權制衡原則。

