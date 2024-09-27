郭智輝訪日缺席總質詢　卓榮泰：我同意請假

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月27日電（記者 鄭羿菲）賴清德25日在民進黨中常會下3軍令狀，要求民進黨籍“立委”出席“立法院”相關會議要全勤，但台“經濟部長”郭智輝卻在“立法院”開議後請假一周，引起爭議。“行政院長”卓榮泰27日表示，他曾與郭智輝討論行程的內容與重要性後，同意郭向“立法院”請假前往日本，也相信能帶來更多的台日合作及民間產業合作。



郭智輝24日、27日都向“立法院”會請假，原因是率團訪問日本，前往台積電（TSMC）熊本廠，協助瞭解半導體供應商進駐情形，預計27日返台。



卓榮泰27日接受媒體訪問表示，郭智輝大概2、3個禮拜前，曾向他說明9月底有重要行程需要請假，因此他也與郭討論行程內容與重要性，畢竟時間點是在“立法院”會期中，最後他同意郭請假，果不其然這幾天就看到郭智輝在日本有重要行程拜訪。他也認為，郭回來後一定會讓他瞭解，此行會帶來更多的台日關係與民間產業合作。



卓榮泰強調，下個禮拜開始，他要求各“部會”首長，除非賴清德召見、重要國際會議，或重要行程，一律都應親自出席“立法院”會，這是對“立法院”整體的尊重。



“行政院長”卓榮泰27日率行政官員赴“立法院”進行施政報告與備詢。