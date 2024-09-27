趙少康：能源政策不改　撥補台電成無底洞

趙少康說，政府宣稱工業用電漲價，民生用電凍漲，不會影響人民荷包，完全是掩耳盜鈴。（趙少康臉書） 中評社台北9月27日電／電價審議委員會即將召開，傳出台灣電力公司敲定10月調漲電價，雖民生用電暫不調整，但工業電價平均漲幅高達14%，恐再推升通膨壓力。中廣前董事長趙少康認為，只要能源政策不調整，撥補台電就是個無底洞。中國國民黨籍“立委”賴士葆表示，從去年至今已經給台電新台幣3000億元，結果還是虧得一塌糊塗。賴呼籲“經濟部長”郭智輝要求台電自己好好經營。



“經濟部”電價審議委員會，最快27日將審議未來半年電價漲幅。



趙少康26日在臉書發文指出，“經濟部”最快27日開會決定未來半年電價漲幅。台電先放消息，讓大家有漲電價的心理準備：10月開始，工業和用電大戶最高可能大漲18%。今年四月電價才剛漲11%，10月再漲，今年全年漲幅高達近三成，難怪台灣物價漲不停，美國、大陸都降息，央行卻不敢跟進。



趙少康說，政府一方面對外宣稱，10月民生用電凍漲，不會影響一般人民荷包，一方面施壓“立法院”，責怪都是因為在野黨退回總預算，“行政院”不能撥補台電新台幣1000億元，只好漲電價改善台電公司財務。趙痛批，漲電價不影響民生的說法完全是掩耳盜鈴，當企業的用電成本增加，原本要調的薪水可能就不調，或者少調了？雖然自己家的電價不漲，但是社區用電量高，或是工商業用電量大，還是會被大漲電價，難道就不會轉嫁給住戶或消費者？更不用說，電價是帶動物價上揚的重要因素，只要出現預期心理，食衣住行的價格都會被影響。

