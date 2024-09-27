陳菁徽：醫護不足食鹽水缺貨　開戰慘不忍睹

藍委陳菁徽。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月27日電（記者 楊騰凱）賴清德成立“全社會防衛韌性委員會”，昨日召開首次會議，加強戰備。醫師出身的中國國民黨籍“立委”陳菁徽今日指出，台灣連醫療最基本的生理食鹽水都大缺貨，也缺醫護人力。如果不幸發生戰爭，我們的醫療將慘不忍睹。



陳菁徽表示，根據“衛福部”資料，全台醫院平均護理人員空缺率達到9.05%，比幾年前翻了一倍，人力短缺的問題源自於政府不願意投入更多醫療支出，而造成的惡果就是更多醫護人員出走，關病床的新聞層出不窮。這幾個月來，傳出病患苦苦等待急診室，在醫院的走廊上滿是病床，甚至還有病患必須坐在輪椅上被電擊治療。



陳菁徽批，如果“賴政府”不願正視現在醫療面臨最大的問題，那麼府內成立再多的委員會，都只是打假球罷了，連生理食鹽水都大缺貨，醫療會成為破口。



賴清德昨天主持“全社會防衛韌性委員會”首次會議，未來預計培訓40萬民力，賴清德說，全社會防衛韌性目標之一就是“必要時支援軍事行動”。



“立法院”今日上午舉行“國是論壇”，陳菁徽在會中發言。



陳菁徽表示，賴清德推動的“全社會防衛韌性委員會”昨天開會，聚焦五大主軸，“民力訓練暨運用”、“戰略物資盤整暨維生配送”、“能源及關鍵基礎設施維運”、“社福醫療及避難設施整備”、“資通、運輸及金融網絡安全”。

