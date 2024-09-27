卓榮泰找韓解套總預算　民眾黨團：歡迎溝通

民眾黨團召開時事聯訪記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月27日電（記者 鄭羿菲）“立法院”新會期藍白聯手表決退回“賴政府”明年度總預算，“行政院長”卓榮泰邀請中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜會面共商總預算案付委的可能性。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌27日表示，民眾黨團是願意對話的政黨，歡迎卓榮泰也率相關“部會”首長來溝通。



至於“行政院”仍未鬆口重編原住民禁伐補助金、公糧收購價格相關預算，黃國昌也強調，現在的問題是該編的預算重編，這才是解決問題的方案。



黃國昌表示，希望卓榮泰放下蠻橫、傲慢，不要繼續以製造社會對立衝突、散播假訊息的方式謀取政治利益，人民期待的是一個解決問題的“行政院長”，總預算退回重編牽涉跨部會運作，關鍵人物是卓榮泰。若卓榮泰真的想解決問題，而不是虛晃一招，就應該不是派一個部長到在野黨黨團晃一下，若有心解決問題，民眾黨團歡迎卓榮泰來溝通。



媒體問及，卓榮泰曾表達“原住民禁伐補助金的編列方式不合法、不合憲”似未想重編預算，拜會韓國瑜後在野黨立場會否鬆動？黃國昌說，卓榮泰指不合法不合憲這件事，完全沒常識，提出原住民禁伐補助金漲翻倍的正是民進黨籍原住民“立委”陳瑩、伍麗華，那民進黨要先黨紀處分陳、伍嗎？

