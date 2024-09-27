黃國昌：賴清德府內設黑機關　行政體制混亂

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月27日電（記者 鄭羿菲）賴清德昨日主持“全社會防衛韌性委員會”首次會議，將培養40萬具有中等強度值勤能量的民力，加強備戰。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌27日表示，40萬是藍圖？還是有具體數字？大家都很關切。賴清德在府內設黑機關，這種行政體制混亂、疊床架屋等問題會不斷浮上檯面。



黃國昌也酸說，強化全民“國防”是全台民眾共識，只不過第一次開會就有一堆委員請假未到，會讓大家覺得“總統府”開的會一開始就沒有貫徹賴清德所希望的“全勤”，會讓人質疑“總統府”是否真的重視這場會議，若真的重視的話，怎麼會有人連會都不開？



媒體追問，“國安會”副祕書長徐斯儉在會議中指出，未來將培養40萬民力，在明年6月7月結合漢光演習演練，全社會防衛韌性委員會權責會否與“內政部”、“國防部”衝突，疊床架屋成為太上機關？



黃國昌回應，“總統府”下不衹有全社會防衛韌性委員會權責會，還包括氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會，這三大委員會共同存在的問題是，在沒有法律授權的情況下，賴清德直接在府內設立黑機關，甚至把“部會”首長直接叫來做這些委員會的成員，混亂。整個行政體制就會有到底聽誰的問題，將會不斷浮上檯面。