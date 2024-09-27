公共運輸職場暴力嚴重　民團籲修法藍委力挺

“終結公共運輸職場暴力，安全改革刻不容緩”記者會，左起藍委楊瓊瓔、洪孟楷、羅廷瑋。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月27日電（記者 俞敦平）在今日“終結公共運輸職場暴力，安全改革刻不容緩”記者會上，中國國民黨籍“立委”洪孟楷、楊瓊瓔及各運輸工會代表呼籲政府及業者應正視公共運輸從業人員面臨的職場暴力問題，並要求相關部門立即修法，提供更完善的保障，確保第一線員工的安全與工作尊嚴。



中國國民黨籍“立委”洪孟楷、楊瓊瓔和羅廷瑋27日共同於“立法院”召開“終結公共運輸職場暴力，安全改革刻不容緩”記者會，洪孟楷、楊瓊瓔和羅廷瑋與交通產業勞團代表們出席。



記者會上，勞團代表呼籲政府加強對公共運輸從業人員的職場安全保障，並敦促修法防範不斷發生的暴力事件。代表們指出，現行法律對於保障這些從業人員的職場安全仍有不足，特別是在面對日益增加的暴力威脅時，現有的防護措施無法有效應對。



代表們強調，所有運輸服務人員，包括駕駛、站務員、保全人員及清潔人員，都應納入保護範圍。他們呼籲“立法院”儘速修訂相關法律，確保從業人員在執行工作時不再遭受暴力威脅。



針對勞團的訴求，洪孟楷在發言中表達了強烈支持。他表示，公共運輸是國家的重要基礎設施，從業人員不應在工作中面臨暴力威脅，並建議在車站及車廂增設保全，為駕駛與站務人員配備密錄器，以提升安全保障。同時，他強調修法不應限於某個特定職位，應全面涵蓋所有相關人員。



楊瓊瓔也對此議題表示關切。她指出，政府對於此類暴力事件的反應往往過於被動，需通過修法來防止類似事件的再度發生。楊瓊瓔強調，確保公共運輸從業人員的安全不僅是勞工權益的問題，更關係到整個社會的穩定與運作。

