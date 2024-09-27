桃園市議會開議　藍議長邱奕勝挺重大建設

邱奕勝在桃園市議會開議典禮上致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月27日電（記者 盧誠輝）桃園市議會定期會今日開議，中國國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝在開幕致詞時強調，本會期最重要的任務是要審議明年度桃園市政府的總預算案，其中包含捷運及鐵路地下化工程、桃園航空城等重大建設，他相信所有議員都會全力支持，但也期盼桃園市政府能持續向中央爭取對更公平合理的資源分配。



桃園市議會第3屆第4次定期會今日舉行開幕典禮，中國國民黨籍桃園市長張善政率領副市長蘇俊賓和王明鉅等市府一級主管列席，包括議長邱奕勝等藍綠和無黨籍議員都到場開會。



邱奕勝表示，本次定期會重要任務為審議2025年度桃園市總預算案，市政府明年歲出編列新台幣1711.98億元，其中較大重要建設項目包括捷運及鐵路地下化工程籌編153億1463萬元、桃園航空城建設也籌編144億4069萬元，2025年度預算案相較2024年度增加了144億元。



邱奕勝認為，預算的增加代表桃園市進入全方位建設時代，相對財務負擔會越來越沈重。而桃園自升格以來，人口增長位居全台首位，但獲得的中央統籌分配稅款及一般性補助款卻始終是六都最低，限制了桃園未來的發展，他要求市府應持續爭取對桃園更公平更合理的資源分配。



邱奕勝也提到，眾所矚目的捷運綠線工程，截至2024年8月進度為58.79%，他呼籲市府應全心投入，排除各項施工障礙，達成2030年主線通車的目標。邱也提醒市府團隊，在悠關桃園未來發展的航空城、鐵路地下化等重大建設，應持續不斷的努力。



邱奕勝強調，根據桃園市審計處2023年度桃園市總決算審核報告，檢討桃園市政府缺失，包括部分機關歲出預算執行率偏低、市立美術館減項發包導致增加財政負擔、下水道系統建設未能如期發展、加強捷運建設財務規劃、部分停車場營運管理未符預期等，他將促請市府能虛心檢討，全力改善，造福桃園市民。