桃園頻跳電　萬美玲不滿部長沒來轟次長下台

藍委萬美玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月27日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”萬美玲今日質詢時針對桃園的停跳電問題，批評“經濟部”對桃園的不公平待遇，並對“經濟部長”郭智輝請假未出席表達不滿，更對前來代班備詢的次長陳正祺避重就輕的回答難以忍受，因此在陳正祺回答到一半時直接請他下台。她接著對“行政院長”卓榮泰質疑“經濟部”無法正面回應關鍵能源議題，並要卓榮泰撤回限制政策，並重新檢討對桃園的發展支持。



萬美玲首先直指“經濟部”對桃園有不公平待遇。她表示，桃園在過去五個月內經歷了178次停跳電事故，影響約27萬戶，造成民怨沸騰。然而，“經濟部”雖然承諾成立外部停跳電事故調查委員會，但至今尚未真正落實，這讓她感到不滿。



針對萬美玲的提問，代班備詢的陳正祺無法正面回應是否已成立調查委員會，回答避重就輕，令她失望。她強調，“經濟部”必須對桃園市民的電力需求和安全負責，而非推諉應對。不滿的她直接要求陳正祺下台。



接著萬美玲開始質詢卓榮泰。她提到台電董事長曾文生在8月發表的言論，指稱桃園以北的大型數據中心將不被允許設立，這一政策引發桃園當地的強烈反彈。她指出，桃園作為台灣的發電重鎮，擁有13座燃氣發電機組，發電量占全台約五分之一，但在稅收和補助方面卻沒有獲得應有的支持。她認為，“經濟部”應該重新檢討政策，讓桃園有更多機會發展經濟，而非被限制。



萬美玲要求撤回限制大型數據中心設立的政策，並強調桃園在能源發展上的重要性。卓榮泰回應表示，政府正在推動5600億的電網韌性加強工程，預計將在2028年完成，但萬美玲對此回應不滿，認為桃園已經承擔了過多的發電責任，卻未能享有相應的經濟利益。



萬美玲的質詢表達了她對政府能源政策的不滿，特別是對桃園發展所面臨的限制。她要求政府重新檢視對桃園的支持，並期望能有更公平的政策來促進當地經濟的發展。