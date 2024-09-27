拚經濟！金門將舊店面翻新　發出老兵召集令

活化舊店家，金門嶄新地標“新市256”揭幕儀式於26日下午舉行。（金門觀光逗陣行臉書） 中評社金門9月27日電／金門縣政府活化金湖鎮舊店家，命名“新市256”的地標26日揭幕並成為“老兵召集令”活動進駐點。金門縣政府觀光處處長許績鑫說，盼透過更多活動吸引人潮來金湖，帶動當地經濟發展。



金門縣政府觀光處指出，金湖鎮中正路舊有店面，在過去10萬大軍駐守年代曾店商雲集，隨駐軍減少，許多店面無人承租廢棄閒置。金門縣政府精心規劃，將位於僑聲電影院右前方中正路10號的6間老店面重新修繕，並以地號命名為“新市256”。



金門嶄新地標“新市256”揭幕儀式於昨天下午2時40分舉行，由金門縣政府觀光處處長許績鑫、金湖鎮鎮長陳文顧、金湖鎮民代表與里長、返金老兵志工一同主持，並由參與揭幕老兵到場演出短劇，現場許多民眾駐足同樂。



許績鑫表示，金門縣長陳福海一再強調，金門不僅擁有豐富的自然資源和歷史文化，更具備國際化的發展潛力。“新市256”不僅代表著金門的歷史傳承，也象徵著未來的創新與發展。透過國際海洋藝術季、老兵召集令及金湖九宮格等多元活動，昔日繁華的商業中心將重新綻放光彩，將金門打造成為國際藝術與文化的交匯點。



在“新市256”揭幕啟用後，將成為2024金門老兵召集令紀念品主推的新申領點，也是老兵故事館的場域。縣府還設置“2024金門國際海洋藝術季”微形藝術創作展示區，並提供海洋藝術季諮詢及導覽服務工作。金湖鎮公所舉辦的“金湖九宮格”活動店家亦以新市里為主要店家區域。相信這一系列活動將為金門帶來更多關注並吸引眾多遊客，帶動當地經濟發展。



觀光處說明，2024金門國際海洋藝術季將於10月4日隆重登場，其主題為“湖光馥郁”，不僅象徵著金門高粱酒的濃郁香氣，也彰顯金門豐饒的自然環境與人文底蘊。此次更爭取到“交通部”觀光署補助經費，引進海內外知名藝術家創作，分別於光華酒窖、134高地、高洞、經武酒窖、太湖中正公園及新市公園等六處，展出六組大型裝置藝術。



當日活動來到現場的老兵說，當初參與是想回味在金門大膽島當兵時光，後來與許多老兵成為朋友。現在每年都會回金門擔任老兵召集令志工，並登上大膽島回憶過往軍旅歲月。



觀光處指出，已退役外島老兵在今年10月1日至12月15日重返金門，憑身分證、來金機票或船票，完成指定任務，就可以在“新市256”、金東電影院、金湖飯店及昇恆昌4樓贈品櫃台等4處受理點，申領專屬紀念品。