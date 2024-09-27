基隆弊案多？羅智強問檢調何時搜索林右昌

針對基隆東岸商場弊案，藍委羅智強說，何時搜索林右昌？（照片：羅智強臉書） 中評社台北9月27日電／綠營發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑將在10月13日投票，罷免門檻為7萬6979票。民進黨秘書長、前基隆市長林右昌25日在臉書發文，反思基隆罷樑事件並詢問，“我卸任時，究竟留下了什麼給現任市長謝國樑？”針對此言，國民黨籍“立委”羅智強27日在臉書發文強烈抨擊，認為林右昌留下的並非“政績”，而是一連串的爭議，尤其是東岸商場的弊案。羅智強反問，檢調什麼時候去搜索林右昌？



羅智強指出，林右昌任內與大日公司簽署的東岸商場合約已成為輿論焦點。林右昌市府允許商場增建卻未將產權登記至市府名下，而大日公司負責人更曾在民進黨中常會上，當著蔡英文的面前，對林右昌的支持表達感謝。



羅智強引述檢方調查內容，表示林右昌市府人員涉嫌將東岸商場的招標資訊以手機拍照方式傳給大日公司，並收受195萬元(新台幣)賄賂，護航大日得標。



此外，羅智強指出，大日公司設立了名為“小英有限公司”的空殼公司，涉嫌利用假發票進行逃漏稅行為，這些都發生在林右昌的任期內。



更嚴重的是，羅智強提到，東岸商場增建後多出的2000坪營業面積並未納入市府資產，且市府並未調整大日公司的權利金。同時，大日將商場經營權全數轉包給NET，雖NET年營業額超過7億元，但基隆市府無法從這部分獲得任何分紅，導致8年間市庫損失約15億元。



羅智強質疑，如此龐大的利益損失是否僅由基層公務員決定？林右昌是否涉入其中？有無圖利行為或不明金流？羅智強強烈呼籲，檢調應按照辦理柯文哲案件的標準，對林右昌進行約談及搜索。



此外，羅智強也點名，林右昌任內以6.1億元建造的基隆城際轉運站，卻將經營權以每年僅50萬元的固定權利金交給一家毫無商場經營經驗的醫療管理顧問公司。現任市長謝國樑接手後不斷示警該包商有問題，最終證明不到三個月便傳出無法支付薪資的狀況。



最後，羅智強反問，林右昌東窗事發，為什麼檢調還在裝睡？什麼時候去搜索林右昌？超思案拖了一年，檢調才有動作，林右昌要拖多久？民進黨有沒有用偵辦柯文哲的強度，去偵辦林右昌？