凌濤語中評：40萬民兵？台灣民眾更大恐慌

中國國民黨籍桃園市議員凌濤。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月28日電（記者 盧誠輝）賴清德26日主持“全社會防衛韌性委員會”首次會議，將培養40萬可恃民力，必要時支援軍事行動。中國國民黨籍桃園市議員凌濤接受中評社訪問認為，“全社會防衛韌性委員會”中很多顧問都具有黑熊學院的背景，具有高度爭議性，而所謂40萬民兵執行沒有劇本的演練，恐怕只是為了按照賴清德政治劇本在走。



凌濤，美國康奈爾大學公共行政法學碩士，現任國民黨智庫副執行長，曾任第七屆國民黨青年團總團長兼指定中央常務委員、國民黨文化傳播委員會主任委員、朱立倫辦公室發言人、國民黨2024大選及“立委”競選平台發言人，2022年首次參選桃園市第一選區（桃園區）議員選舉，便以近2.2萬票（10.63%）最高票當選桃園市議員。



凌濤表示，所謂的“全社會防衛韌性委員會”完全是選舉考量，因為台灣已有“國防部”與“內政部”的備役架構，基本上應該要在體制內把預算留給義務役和自願役，包括既有的裝備和整體訓練架構都應該具體提升，而不是疊床架屋又另外創造一個“全社會防衛韌性委員會”。



他質疑，“全社會防衛韌性委員會”中很多顧問都具有高度爭議性，很多顧問過去都有黑熊學院的背景，難道現在全民防衛的措施是要交給黑熊學院嗎？這樣全台灣的民眾會放心嗎？這些被黑熊學院所掌握的“全民國防”預算會不會又淪為少數協會、基金會或特定單位的酬庸呢？

