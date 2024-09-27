賴清德親錄避難教學片　網友驚問：要開戰了？

賴清德與沃草Watchout合作錄製“民防講看覓”系列節目。（照片：賴清德臉書） 中評社台北9月27日電／賴清德26日主持“全社會防衛韌性委員會”首次會議，但賴清德25日先在臉書分享與沃草Watchout合作，全程以閩南語錄製“民防講看覓”系列節目，分享如何準備避難物資、學習急救措施等民防知識，包括囤兩周到三周的飲用水、容易保存且不必冷凍的食物。有網友看過影片後留言問，“要開戰了？”



賴清德說，有準備、有保庇，守護“國家”靠家己。這次他受邀與沃草Watchout合作，特別用閩南語配音，錄製“民防講看覓”系列節目，希望和大家分享，在日常生活中如何準備避難物資、學習急救措施等民防知識。



賴清德鉅細靡遺地談到避難包裡要準備的物品，包括：兩周到三周的飲用水、容易保存且不必冷凍的食物、緊急照明設備等，還要準備急救包，裡面放置醫療包紮消毒用品、常用藥品等。至於準備物資的份量，則“要看家裡有多少人，就要準備多少份”。



賴清德說，居安思危，有備無患。政府會繼續提升全民的防災意識，並結合各界力量強化災防體系，打造強而有力的韌性社會，讓國家更安全，也讓人民更有信心面對各項災變與挑戰。



不過，有網友留言說，“要開戰了？”、“賴清德的子孫不在台灣”；也有網友批評，“抗中保台沒政策，每天打嘴砲挑釁，有防災意識？”