藍委翁曉玲批卓榮泰　將引發更大政治對立

藍委翁曉玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月27日電（記者 俞敦平）在今日“立法院”會中，中國國民黨籍“立委”翁曉玲針對“行政院長”卓榮泰的施政表現提出嚴厲質疑。她首先提到，卓榮泰已經上任超過四個月，並且過去具備豐富的政治經驗，然而其表現卻讓人質疑是否重蹈過去朝小野大的覆轍。她批評卓榮泰的施政風格與20年前的陳水扁政府類似，“行政院”帶頭與“國會”對抗，未能依法行政，形同藐視立法權。



翁曉玲指出，自卓榮泰上任以來，“行政院”多次忽視“立法院”的決議，並且無視“立法院”修正的法律。她舉出多個具體例子，包括“行政院”對“國會”改革法案的杯葛、不執行《原住民進法補償條例》相關預算、未調高健保點值、公糧收購價格等，還有對通訊傳播委員會（NCC）組織法的違法操作。她認為，卓榮泰的作為是把法律與“立法院”決議視為無物，僅以黨意為主，完全忽略民意。



此外，翁曉玲更指出，本次“立法院”退回“中央政府”總預算案，根本原因是“行政院”無視“立法院”的監督職責，且未編列合理預算來回應民意。翁曉玲強調，今年的“中央政府”總預算已經破歷史新高，但資金未用在應該使用的地方，導致民怨四起。她批評卓榮泰的政府在施政過程中擺爛、對立，並警告如果“行政院”繼續無視“立法院”，未來“國會”也將採取更嚴厲的態度。



面對翁曉玲的強烈批評，卓榮泰回應表示，“行政院”一直以來都尊重“立法院”的監督權力，並且強調依法行政是他的核心價值。他也解釋，針對NCC組織法，“行政院”始終根據法律原則運作，並且依據“立法院”的決議進行審查。卓榮泰表示，政府的預算編列是根據“國家”的實際需求，並不是浪費資金，並承諾會繼續與“立法院”加強溝通，期盼能有更好的互動。



翁曉玲則回應，“行政院”若繼續無視“立法院”，勢必引發更大的政治對立，也無助於“國家”發展。