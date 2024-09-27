翁曉玲質疑政媒共生　不準翁柏宗上台備詢

藍委翁曉玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月27日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”翁曉玲在“立法院”質詢時，對政府巨額媒體宣傳經費提出質疑，並針對通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗表達強烈不滿，不僅不准他上台備詢，還認為其不適任應立即下台。翁曉玲強調，政府與媒體的“政媒共生”現象，已嚴重影響台灣媒體的公信力與獨立性。



翁曉玲首先指出，“中央政府”的業務宣導費用高達27億(新台幣)，其中五個部會，包括“內政部”、“衛福部”、“經濟部”、“勞動部”和“農業部”，每年的宣傳費用均超過1億元。她質疑這樣大規模的宣傳經費是否必要。



翁曉玲進一步引用“無國界記者”2024年發布的新聞自由指數報告，指出台灣的新聞自由雖有進步，但民眾對媒體的信任度極低，亞洲地區排名墊底。她將此歸因於民進黨政府與媒體之間的“錢權交易”，批評政府以大量標案資助特定媒體，造成媒體無法獨立監督政府，反而替政府掩飾錯誤政策。



此外，翁曉玲特別點名三立和民視，這兩家媒體在過去八年獲得了數十億的政府標案資金，遠超過其他媒體，尤其是與中天相比，差距達六至七倍之多。她引用媒體觀察基金會的報告佐證，指出這些媒體與政府之間的關係密切，形成政媒共生的現象，嚴重侵蝕了台灣媒體的公信力。



對此，卓榮泰回應，政府投入媒體宣傳經費是為了有效傳達政策，讓民眾瞭解施政內容，這是政府的責任，而非利用媒體替政府發聲。此外，針對翁曉玲提出的種種數據，他強調這些是來自境外的假訊息攻擊，並已嚴重影響政府運作。他呼籲“立委”與政府共同合作追查假訊息來源，解決這一問題。



接著，翁曉玲對NCC的運作表達不滿，特別是其訴訟費用遠高於其他獨立機關。她強調，NCC每年編列的訴訟費用高達800多萬，遠高於公平會的70多萬，認為這樣的支出不合理，並質疑NCC在執行行政處分上的合法性。



翁曉玲表示，NCC的處分引發大量廣電業者提起行政訴訟，顯示其決策存在重大問題。她質詢期間，翁柏宗一度試圖上台備詢，但被翁曉玲阻止，她認為翁柏宗無資格列席此次會議，要求政府立即進行人事調整。



對於NCC訴訟費用的質疑，卓榮泰表示，NCC是一個獨立機關，確實有其業務需求。他認為，NCC的高額訴訟費用可能與其行政處分引發業者不滿有關，這也導致了大量的訴訟。然而，卓榮泰未對翁柏宗的去留進行評論，僅表示是為了讓相關機關正常運作。