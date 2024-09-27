南投百歲人瑞117位　許淑華親發1萬敬老金

南投縣長許淑華致贈縣內最高齡女性人瑞陳招阿嬤敬老禮金。（南投縣政府提供） 中評社南投9月27日電／重陽節（農曆）下個月11日到來，中國國民黨籍南投縣長許淑華26日造訪縣內最高齡的女性人瑞陳招阿嬤。105歲的她養身之道，竟是喜歡玩撲克牌撿紅點遊戲。而住在南投縣中寮鄉102歲的張進財阿公，收到許淑華致贈的新台幣1萬元敬老禮金後，馬上手指沾口水、露一手倒數鈔票，架勢十足絲毫不輸銀行專業人員。



南投縣政府為在重陽節前夕表達對百歲人瑞的祝福，自23日起逐一造訪全縣109位百歲人瑞，致贈每人1萬元禮金和紀念品。



今年10月11日為農曆9月9日的九九重陽節，南投縣政府社會及勞動處表示，各鄉鎮市公斤所已在25日前陸續完成敬老禮金的發放作業。65歲以上長者，每人發給1000元敬老禮金，長輩可以選擇現金領取或申請以匯款方式領取。若有尚未收到禮金的長者或對發放時程有疑問者，可洽戶籍地公所社會課或民政課詢問。



南投縣政府 將在重陽節前夕，陸續由縣長許淑華等人造訪住在縣內的109位人瑞，致贈1萬元敬老金及1枚純金鎖片禮品。許淑華26日即在縣議員林儒暘等人陪同下，前往南投市神木社區拜訪縣內最高齡的女性人瑞陳招阿嬤，105歲的她養身之道竟是喜歡玩撲克牌撿紅點遊戲。被問到要不要一起玩她最愛的撿紅點遊戲，陳阿嬤馬上連連笑著說好。



縣長許淑華前往中寮鄉致贈102歲的張進財阿公禮金與禮品，許淑華要張阿公點算一下禮金有多少？老人家馬上手指沾口水“倒著數”起來，架勢十足一點也不輸銀行專業人員。許打趣問阿公：“要不要拿收到的禮金出來請客”？阿公毫不考慮地慷慨回答，“當然好啊”！老人家實在很有福氣。



許淑華表示，南投縣好山、好水、好人情，是適合養老的好地方。“家有一老，如有一寶”，老人家的經驗，非常值得年輕一輩當做人生的參考，每次與老人家的對談中，她都可學習到許多從容、淡定，健康又幸福的道理。期勉所有子女要孝順奉養長輩，讓每位長輩健康快樂過生活。



南投縣政府社勞處指出，全縣目前共有117位百歲人瑞，其中男性43人、女性74人，女性人瑞人數是男性的1.7倍。今年滿百歲有38人、逾百歲79人，其中有8人（滿百3人、逾百5人）居住外縣市。今年滿百歲者將轉頒總統敬老狀1幀，居住外縣市的8位縣籍人瑞則另行專送。另外，縣內各鄉鎮市人瑞中，以南投市有34位人數最多，次為竹山鎮15人；草屯鎮12人；名間鄉10人；埔里鎮9人；鹿谷鄉8人；中寮鄉7人；水里鄉6人；國姓鄉、魚池鄉各5人；信義鄉、仁愛鄉各3人。今年最高齡的人瑞是南投市王振下先生、名間鄉蔡親金先生（106歲），女性最高齡的是信義鄉陳招女士（105歲）。