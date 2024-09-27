檢再約談柯文哲案15人　提訊台智光案陳重文

民眾黨副秘書長許甫赴廉政署。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月27日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見。北檢近期將火力分散偵辦雞蛋進口弊案、北士科、台智光案，27日上午提訊台智光案的中國國民黨籍台北市議員陳重文。不過廉政署下午再大規模約談京華城案、政治獻金帳務申報不實案被告、證人等共15人，民眾黨副秘書長許甫更趕忙赴現場坐鎮。



京華城案，廉檢調查，威京集團主席沈慶京涉嫌賄賂國民黨籍台北市議員應曉薇新台幣4740萬元，居中牽線協調京華城容積率獎勵案，並由柯文哲拍板過關。北檢本周四度提訊沈慶京、應曉薇、柯文哲。另外木可公司的假帳案也正在偵辦中。



今日上午柯文哲任內的台智光案也有進展，北檢將陳重文從土城看守所提訊，只見陳重文戴白色口罩、雙手上銬，身穿米色短袖上衣、深藍色長褲、白襪子、藍白拖，與以前的體態相比瘦了不少。



北檢7月19日認為陳重文等涉犯貪污治罪條例、偽造文書、使公務員登載不實、業務侵占、違反公司法的資本不實等罪起訴，被控濫用職權圖利“台灣智慧光網”公司，涉嫌施壓台北市政府警察局，拿下監視器系統合約；同時以立錡雲端公司為名，參加台智光去年9月辦理的採購程序，從中獲取不當利益321萬8480元台幣。



至於京華城案、假帳案也出現進展，北檢指揮廉政署再約談京華城、假帳案相關被告、證人等共15人，現場下午3點，驚見許甫與律師現身。許甫表示，他並沒有被約談，他們是來提供一些協助，不是大家想的那樣子，詳細狀況無可奉告。



許甫26日才向檢調喊話，要求對雞蛋案，應比照柯文哲案進行，理應在早上6點、兵分48路，衝到前“農業部”陳吉仲、前“農委會主委”林聰賢等人家裡，並衝到民進黨的黨部搜索。豈料今日下午廉檢又大動作約談京華城、假帳案相關人等，許甫連忙到場關心，其中是否有民眾黨員？尚不得而知。



據傳廉檢近日也將約談柯文哲妻子陳佩琪，陳佩琪於今日從台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任暨專任主治醫師正式退休，但今日此案被約談15人中，確定還沒有陳佩琪。