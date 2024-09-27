現身廉政署　民眾黨副秘許甫：純粹關心

民眾黨副秘書長許甫現身廉政署。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月27日電／檢廉偵辦京華城容積弊案，台北地檢署指揮廉政署27日先約談10餘名基層公務員及民眾黨黨工。一度因民眾黨副秘書長許甫出現在廉政署，被誤認也遭到約談，但根據瞭解，廉政署並未約談許甫，許甫也向現場媒體表示“沒有被約談”，僅是來提供協助，隨後便離開。



至於京華城案、假帳案也出現進展，北檢指揮廉政署再約談京華城、假帳案相關被告、證人等共15人，現場下午3點，驚見許甫與律師現身。許甫表示，他並沒有被約談，他們是來提供一些協助，不是大家想的那樣子，詳細狀況無可奉告。



許甫26日才向檢調喊話，要求對雞蛋案，應比照柯文哲案進行，理應在早上6點、兵分48路，衝到前“農業部”陳吉仲、前“農委會主委”林聰賢等人家裡，並衝到民進黨的黨部搜索。豈料今日下午廉檢又大動作約談京華城、假帳案相關人等，許甫連忙到場關心，其中是否有民眾黨員？尚不得而知。



日前北檢陸續約談台北市前副市長林欽榮、兩任前都發局長林洲民、黃景茂及前兵役局長朱亞虎、都委會執行秘書邵琇珮、多名都委會專家委員，與京華城董事長陳玉坤。其中，林洲民供稱京華城容獎案是都發局業務重中之重，會定期向柯文哲報告，黃景茂也自稱是“聽命行事”，多名都委會委員也都曾表達反對之意，眾人供詞對柯頗為不利。



此外，基於柯市府藉由“方案4”圖利京華城容積獎勵的過程已大致鞏固，檢方也密集提訊傳喚威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等人，試圖突破沈、應間4700萬賄款金流，是否流向柯市府成員形成對價關係。但今天廉政署的約談行動，並沒有任何上述柯市府、民眾黨或威京集團高層。