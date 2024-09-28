鄭麗文語中評：台灣豪豬戰略化 美國炮灰

國民黨籍前“立委”鄭麗文接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆9月28日電（記者 張穎齊）賴清德26日主持首場全社會防衛韌性委員會議，預計未來在全台培養40萬可恃民力，必要時支援軍事行動。中國國民黨籍前“立委”鄭麗文接受中評社訪問表示，很明顯賴清德又在執行美國下的指令，將台灣給豪豬化、刺蝟化，當第一線的戰爭砲灰；要知道外國只是為圖台灣台積電等高科技產業利益，極力分散風險，其實是在害台灣。



賴清德主持的防衛韌性委員會，“國安會”提出5大核心任務，包括民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備、資通運輸及金融網絡安全。其中確定在台培養40萬民力投入，今年12月進行桌上兵推，明年6月銜接漢光演習，進行全面性前導演練。



鄭麗文表示，兩岸戰力不對稱，美國這幾年想盡各種餿主意，一直要將台灣給豪豬戰略化，因此美國前國安顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）要求在警局派出所配置部署刺針（Stinger）肩射飛彈，並讓台灣全民學會使用AK47步槍等這些荒謬的軍事主張，一心一意要讓台灣成為發生大戰時，擔任美方的第一線砲灰。



鄭麗文，出生於雲林，英國劍橋大學國際關係學碩士，2000年代曾任民進黨青年發展部副主任、“國民大會”黨團副召集人，後因與民進黨理念不合退出，2005年受時任國民黨主席連戰之邀加入國民黨，曾任“行政院”發言人、2屆不分區“立委”、國民黨“立法院”黨團書記長、黨副秘書長、文傳會主委、黨發言人、政論節目主持人等職。現為守護基隆小組發言人。

