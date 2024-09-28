黃申棟：藍拉攏小草難　要重視有趣新平台

國民黨青工會北區執行長、基隆市黨部發言人黃申棟接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆9月28日電（記者 張穎齊）中國國民黨老化、青年支持度堪慮問題，存在已久。國民黨青工會北區執行長、基隆市黨部發言人黃申棟接受中評社專訪表示，大家對國民黨過去陳舊、僵化的刻板印象很深，他認為國民黨要年輕化，除了栽培年輕黨公職外，最重要的是在E化網路，必須投注資源在新的社群平台，並要大膽放手去做有趣、好玩的創意活動，否則難以拉攏年輕人，也拉不到正在流失的台灣民眾黨支持者小草們。



黃申棟更建議，要將資源放在E化新社群媒體，且也不能只想使用臉書，現在年輕人普遍已離開臉書，應著重在抖音、Threads、Instagram、小紅書等。國民黨中央有推出KMT Studio擁抱年輕世代的平台社群，但是否有落實在各地方黨部？事實上普遍執行率有待提升。



黃申棟表示，國民黨一直無法年輕化，重點當然也是經費有限，但可看到人才正在流失，國民黨智庫、“國政基金會”的研究員僅剩6人，大部分經費仍投注在組織小組長不停辦一樣的活動。他認為應該要落實落日條款，讓國民黨可新陳代謝，並經費資源撥些在投注新的社群平台，還有舉辦年輕有創意又好玩的活動上。



現年35歲的黃申棟，1989年出生於基隆市，大安高工畢業、就讀中國科技大學建築系。曾經營過工程公司，擔任過國民黨基隆市黨部信義區主任。現任國民黨青工會北區執行長、基隆市黨部發言人、國民黨籍“立委”林沛祥服務處發言人。



黃申棟指出，國民黨年輕化得很緩慢，其實不乏對政治有興趣參選的年輕人，只是黨的整體經費上有限，他認為在黨內評選方面，應該讓年輕人有比較強的競爭，必須要新陳代謝，民進黨在這方面就落實得淋漓盡致。但從以前，大家對國民黨的既定印象都是腐朽、陳舊、僵化，他倒認為，現階段不是急著拉年輕人入黨，而是要進行轉型、訴求公平正義、增加好感。



他嘆，若這些都還沒做到，就想要年輕人繳600元新台幣入黨費，那年輕人當然寧願把這錢拿去喝星巴克咖啡。因此國民黨必須先關心青年，讓年輕人知道過去的真相、國民黨有哪些改變，台灣不能被難以想像的人給統治。