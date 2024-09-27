訓練40萬民力？趙少康：賴清德不避戰只備戰

趙少康指出，避戰比備戰重要，訓練民兵不如改善兩岸關係。（趙少康臉書） 中評社台北9月27日電／民進黨籍賴清德26日主持“全社會防衛韌性委員會”首次會議，政府未來預計培訓40萬可恃民力，目標之一就是“必要時支援軍事行動”。中廣前董事長趙少康27日表示，不避戰只備戰，賴清德本末倒置。



趙少康27日在臉書發文指出，賴清德26日主持“全社會防衛韌性委員會”第一次會議，宣稱要訓練40萬民兵，在必要時支援軍事行動。前天，賴清德還到南投參加一個民防訓練課程，動手操作捲式擔架，強調絕對不會簽署兩岸和平協議。這些畫面是出現在台灣，不是烏克蘭或其他戰地，難道賴清德是暗示正在針對兩岸開戰做準備？甚至以為只要找40萬人參加幾次講習、在地方辦幾個演練，就可以在戰爭發生時保衛台灣人身家性命？



趙少康質疑，戰火無情，飛彈不長眼睛，一旦發生戰事，還是要靠職業軍人以及後備軍人動員，不能靠黑熊學院小孩玩大車，跟扮家家酒一樣。現在各行各業都缺人，未來國家建設需才、需錢孔急。身為“國家領導人”，不把心思跟預算用在民生建設、社會福利、教育資源、提升醫護人員待遇，卻只想著怎麼打仗？靠擺這些陣勢討好美國人？



趙少康提醒，賴清德跟民進黨不斷強調，面對大陸威脅，台灣不能停下備戰腳步。但是他們都刻意忽略，備戰前，一個負責任的政府更應該做的是“避戰”，改善兩岸關係、減少挑釁，才能降低台海發生戰爭的機率。賴清德明明知道，不論兩岸、朝野，他的實力都明顯不夠，還是輸打贏要（粤語：指毫無道理地強行索要），讓烽火連天，置國家跟人民的命運於險境。