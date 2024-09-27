遭黃紹庭失聯拖累　柯志恩親上火線回應

國民黨高雄市黨部主委、藍委柯志恩接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市議員黃紹庭涉嫌浮報助理費遭檢調搜索，一度失聯30小時，今天終於發出聲明稿並上傳自錄影片。但第一時間失聯引發外界討論及質疑，國民黨高雄市黨部也被拖累連發兩次聲明，不分區“立委”、市黨部主委柯志恩稍早也親上火線解釋，再次呼籲黃紹庭儘快返台到案說明，避免牽連其他事情。



黃紹庭疑涉浮報助理費遭檢調搜索帶回黃父、黃母在內共17人，其中6人交保、1人聲押，黃本人一度失聯，傳收網前飛至廈門。黃27日下午除發聲明稿，後來又自錄影片強調自身清白，並說這一、兩天事情處理完會盡速返台到案說明。



由於黃紹庭在檢調搜索後一度失聯近30小時，引發外界討論，甚至沒有坦然面對引起批評。資深媒體人黃揚明除了懷疑難道是檢調內線通風報信，更批留下父母代替面對司法追訴，這更是“政治自殺”。



針對黃紹庭涉案，國民黨高雄市黨部26日先發聲明“尊重調查勿過度解讀，維護司法公正”，但外界質疑沒有坦然面對後，27日才又再發聲明“呼籲黃紹庭議員能誠實面對，勇敢接受司法調查。”



國民黨市黨部主委、不分區“立委”柯志恩也因黃紹庭失聯30小時後才發文字聲明稿，27日下午必須親上火線回應媒體此事，直到柯志恩受訪前，黃紹庭又傳了一段自錄影片，算是在案發後首次公開露面。



柯志恩受訪時針對媒體一再詢問，柯仍不斷重申，真的事前沒有任何徵兆，案情還是要請黃紹庭親自說明，因為都不是當事人，還是呼籲黃議員盡早返台，檢調秉持偵查不公開，勿枉勿縱的態度，這是一致的基本基調。



有關是否會影響2026選情，柯志恩表示，目前還看不出任何關聯，當事人都要勇敢面對，因不管藍綠白面對司法問題就是要當事人出來澄清，因偵查不公開，也不需要過度帶風向與解讀，避免牽連太多事情。且2026還很久，還有很多事情要做，選舉還有兩年兩個月，兩個月就會有變數了，更何況兩年，炒作選舉也太早了，太早炒作最後就沒熱度，大家和平相處就好。