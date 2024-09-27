嘉義市迎孔祭典　孔子神像繞境賜福孔廟安座

嘉義市長黃敏惠27日在廟方及各界代表陪同下，主持孔子登轎儀式。（嘉義市政府提供） 中評社嘉義台北9月27日電／9月28日為教師節也是至聖先師孔子的誕辰。嘉義市政府每年在祭孔前，都會與鎮南聖神宮合作舉辦迎孔祭典活動，在遶行市區並經過民族國小及嘉義市政府賜福後，前往嘉義公園孔廟祭祀安座。中國國民黨籍嘉義市長黃敏惠27日與廟方董事長林嘉德及各界民意代表等人陪同下，主持登轎儀式。孔子神轎也繞行進入民族國小，校方也策畫簡單而隆重的敬師活動。



今年是孔子第2574周年誕辰，市府與鎮南聖神宮從2005年起合辦迎孔儀式，邁入第20年，獨特迎孔活動，結合宗教、教育等不同面向，具有“飲水思源”意義，表達對儒家傳統文化認同傳承。祭典結合傳統，與各校串連，由百位穿著唐人裝、鳳仙裝的東吳高職學生，擔任禮生隨行。還有鎮南聖神宮國樂及儀仗隊、各種陣頭，引導孔子聖轎遶行市區，經南門圓環、民族國小、吳鳳北路、市政府，最後途經中山路抵達嘉義公園孔廟安座，完成迎孔儀式。



黃敏惠提到，嘉義市重視人文，迎孔儀式不僅有典禮，更結合繪畫、書法等比賽，讓學生能夠發揮特長。每年參與的學生眾多，反映了嘉義市文風鼎盛、鼓勵多元學習與發展的氛圍。歡迎全市大小朋友參加完今日的迎孔活動，明日上午7時則參加於嘉義公園孔廟的盛大祭孔釋奠典禮。典禮遵循古禮舉辦，會後將分送祭祀後的智慧糕（太牢））與智慧筆給現場民眾，祈求增長智慧、學子考運昌隆，相信會是難得的學習體驗。



繞境隊伍經過民族國小時，校長陳文瑜帶著全校師生在校門口迎接並舉辦敬師活動。由國樂社演奏國樂及高年級學生朗誦論語“學而篇”，慶祝教師節及孔子誕辰。陳校長表示，鎮南聖神宮也在學區內，平時就有許多互動，每年帶著全校師生參加迎孔活動已變成學校的傳統。藉由迎孔不僅是驗收學生的學習成果，同時讓學生表達對於老師的感謝，更是對至聖先師的崇敬。全校師生高舉壽桃祝賀孔子聖誕千秋與教師節快樂。



民政處表示，據文獻記載，西元1906年嘉義（梅山）大地震，孔廟倒毀，孔子神牌移祀文昌閣（即今鎮南聖神宮）。故至1963年嘉義市的祀孔大典皆於鎮南聖神宮舉行，直至1964年嘉義公園內之孔廟修建完成，始移祀孔子聖牌至孔廟舉行祭孔大典。而原本安奉在鎮南聖神宮後殿的孔子聖像，在祭孔前才會迎至孔廟安座，才有這個特殊的迎孔繞境，也象徵著飲水思源。