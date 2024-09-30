台灣最北的報社　馬祖日報紀錄戰地一甲子

馬祖日報社原是馬祖戰地政務委員會辦公處。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月30日電（記者 盧誠輝）馬祖日報是台灣最北的報社，前身是登步報，名字來自於登步島戰役。1957年9月3日改名為馬祖日報後，起初隸屬陸軍馬祖守備區指揮部，1964年起改隸屬馬祖戰地“政務委員”會，經費來自政府財政預算。直到1992年11月7日馬祖戰地政務解除，馬祖日報才改歸縣營成為地方性報紙，整整紀錄馬祖戰地超過一甲子。



馬祖日報的現址位於南竿鄉仁愛村，馬祖戰地“政務委員”會最初就設在該處，後來改成連江縣政府辦公處所，直到縣府遷往介壽村後，又改由由防區後勤集用部隊進駐，最後在1981年才成為馬祖日報的報社營運至今。報社內原有一棟馬祖歷史文物館籌備處，後來改建成馬祖故事館，在2010年正式開館。



馬祖故事館館內展示馬祖日報的報社發展與馬祖戰地政務等相關歷史，1樓展出報社過去使用的各種印刷設備、馬祖日報社的發展脈絡等，2樓則展示戰地政務時期的戰地文化與在地生活，精粹並呈現軍管時期馬祖豐富的戰地文化與歷史。



在馬祖經營民宿的劉老闆向中評社表示，馬祖人對馬祖日報有很深的感情，特別是過去在戰地政務時期，是馬祖人唯一可以獲取外界資訊的刊物，雖然後來隨著戰地政務的解除，但馬祖日報仍繼續詳實記錄馬祖大小事，至今仍有紙本發行，幾乎家家戶戶都有一份，是馬祖當地最多人看到報紙。