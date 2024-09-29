馬祖北竿芹壁村石頭屋　保留傳統閩東建築

芹壁村位在馬祖北竿鄉。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月29日電（記者 盧誠輝）馬祖北竿鄉芹壁村保留有完整的傳統閩東建築石頭屋，遠遠望去背山面海的芹壁聚落，依山勢呈階梯狀排列，層層相疊、錯落有致，彷彿讓人有置身歐洲石頭山城的異國感受。站在芹壁村居高臨下望向大海，眼前地中海般的美景，更人心曠神怡，也難怪芹壁村始終是到訪馬祖遊客流連忘返的必去景點之一。



芹壁村主要分成北面山、南面山、中路等區，為清末時期福建長樂鶴上陳氏家族所開發，屋舍多為當地花崗石建築。芹壁村早年村民以捕蝦皮為生，70年代漁業沒落，居民大多外遷謀生，原本因人口外移而留下的空屋群，在政府有計劃的修繕下，轉變為民宿以及藝文空間等，讓一座座石頭屋回復昔日多樣化的風貌。



芹壁村的另一大特色是在北面澳口中央有一處突起的花崗岩礁石，因礁石的節理奇特，看起來就像是一隻大海龜靜臥在水面上，被當地居民稱為“龜島”。龜島上還有一座黑石碑，上面刻有“植榕聚財”4個字，相傳是當地居民依天后宮鐵甲元帥指示，因此才在島上立碑刻文。



從台北第一次到馬祖自由行的遊客王小姐說，走在芹壁村石頭屋的巷弄間真的會有異國感受，幾乎每個轉角都有驚喜，許多石頭屋上還刻有過去各式戰地標語，都是很好的拍照景點，尤其是居高臨下望向大海，更人心曠神怡，是她此行到馬祖旅遊最難忘的景點之一。