中評觀察：要建“台獨”軍”？此舉很不尋常

賴清德26日首度主持全社會防衛韌性委員會會議。（取自府直播畫面） 中評社台北9月28日電（評論員 林淑玲）賴清德26日召開“全社會防衛韌性委員會”首次會議，宣布將計劃培訓40萬民力必要時投入支援軍事行動。賴更親自錄製宣導視頻，鉅細靡遺提到要準備兩周到三周的飲用水、不易腐壞食物等等，引起熱議。整個組織體系由賴清德親自領軍，加入許多獨派等體制外團體，卻沒有縣市政府角色，很不尋常。



根據府方公布數據，全社會防衛韌性委員會共有4位顧問、23位委員，非官方代表占67.7%。縣市長都沒有列入。實際上，台灣訂有《災害防救法》，救災體系區分為“中央”、“直轄市”、縣（市）”及“鄉（鎮、市）、山地原住民區”三層級。“中央災害防救會報”召集人、副召集人由“行政院”院長、副院長兼任。“中央災害應變中心”只要啟動，地方政府都須派員進駐，連繫調度。早就有現成的制度在那裡，且行之有年。



賴清德的“全社會防衛韌性委員會”說是為災防，不但跳過“政院”體制，這麼大規模的備戰體系也跳過縣市政府，顯得很怪。反而是“黑熊學院”、“壯闊台灣”等獨派組織擔任要角，即使是賴清德的備戰防災宣導片也是與獨派的沃草合作上架，而不是循行政體系推出。獨派團體跳到行政系統之上，這種做法在台灣官方還是第一次看到。

